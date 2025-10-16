「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）日本ハムが完封負けで２連敗。リーグ優勝チームのアドバンテージも含め、３敗となり、崖っぷちに追い込まれた。ＣＳ初先発の福島は７回まで２安打無失点の快投。１５０キロ台の直球にフォーク、カーブを制球よく投じて相手打線をほんろうし、１０三振を奪った。八回のマウンドにも上がったが、１死一、二塁のピンチを招き、２