幼稚園で役員経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか？始める前は憂鬱ですが、いざやってみると案外楽しかったりするものですよね。ただ、役員の中に苦手な人がいると話は別ですが……。今回は、幼稚園の偉そうな役員ママが前会長に注意されておとなしくなった話をご紹介いたします。前会長に注意を受ける「幼稚園の役員をしているのですが、現会長がとても高圧的な人なんです。特に年少ママには偉そうに指図していて