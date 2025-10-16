フランスの下院にあたる国民議会で内閣不信任案の投票が行われ、賛成が過半数に届かず否決されました。予算案をめぐり先月から首相が2回も辞任するなど、混迷が続いています。記者「フランスの国民議会にはヨーロッパのメディアが集結していて、内閣不信任案の行方に注目が集まっています」16日、フランスの国民議会で内閣不信任案の投票が行われ、極右政党などが賛成したものの過半数に届かず、否決されました。深刻化する財政赤