[10.15 U-20W杯準決勝 アルゼンチン 1-0 コロンビア]U-20ワールドカップは15日、準決勝を行い、アルゼンチンがコロンビアとの南米対決を1-0で制した。アルゼンチンはFWリオネル・メッシらを擁した2005年大会、FWセルヒオ・アグエロらを擁した07年大会の連覇以来となる18年ぶりの決勝進出。自身も1997年に大会を制した経験を持つディエゴ・プラセンタ氏が世界一に王手をかけた。決勝トーナメントに入ってナイジェリアを4-0、メ