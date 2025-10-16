【前髪ぱっつんチェンジ】金髪企画に続く、芸能人イメージチェンジ企画・第2弾！人生を変えたい芸能人が前髪ぱっつんで劇的変身！【カーナビの声は誰？】カーナビから聞こえるナビゲーターを務める有名人を当てられるか、音声を聞きながら謎解きドライブ！目的地に到着し、料理を食べ終わるまでに当てることができたら食事代はタダ。外した人だけで割り勘で支払い！！