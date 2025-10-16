いよいよ２週間後に控えたハロウィーン！北海道内ではハロウィーン商戦が始まっています。観光地はオレンジ色に染まり、賑わいを見せています。顔がついた少し不気味なカボチャと雄大な羊蹄山。ニセコ町の道の駅はハロウィーン色に染まっていて、訪れた客は美しい景色とカボチャのコントラストを楽しんでいました。こちらの道の駅ではカボチャの販売も行っています。（訪れた人）「袋に入っているのは？入りすぎ