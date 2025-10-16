Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が16日、公式YouTubeチャンネルで「大切なお知らせ」とした生配信を実施し、今後の活動について発表した。主な内容をまとめた。【画像】「安心してください」Mrs. GREEN APPLEの発表（別カット）冒頭に大森が、年内で「フェーズ2」を完結させ、来年1月1日より「フェーズ3」をスタートさせると発表した。「フェーズ2」は「世の中にミセスをもっと広めて