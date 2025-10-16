◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦ソフトバンク３―０日本ハム（2025年10月16日みずほペイペイD）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が、本拠地のお立ち台で盛り上げた。「はじめまして〜柳田で〜〜〜す。アドレナリンMAX！」といきなりギータ節。4万人のファンを熱狂させた。0―0の8回1死一、二塁で打席に入ると、1ボール1ストライクから敵のセットアッパー・上原の150キロ直球を捉えて左翼席まで運んだ。「