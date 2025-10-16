【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）【映像】ヴィニシウスの「泣き顔」ブラジル代表のエースであるFWヴィニシウス・ジュニオールが、日本代表にまさかの逆転ゴールを決められて唖然。その表情が話題になっている。アジアツアーを敢行したブラジル代表は、10月10日にソウルで韓国代表を5−0と粉砕。意気揚々と東京に乗り込み、14日には日本代表と対戦した。ワールド