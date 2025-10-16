「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが完封勝利で２連勝。アドバンテージの１勝も含めて３勝とし、２年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。０−０の八回１死一、二塁の好機をつくると、日本ハム２番手上原から、柳田がレフトへ豪快な３ラン。ついに均衡を破った。試合後、お立ち台に上がった柳田は「はじめまして。柳田でーす」と絶叫。久しぶ