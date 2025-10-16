ロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が１６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信を行った。?大切なお知らせ?として、フェーズ２の完結とフェーズ３の開幕を発表した。「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」は２０１５年にメジャーデビュー。２０年にフェーズ１を完結し、２２年にフェーズ２を始動させた。大森元貴は「我々がフェーズ２で目指したものがもしかしたらきちんとかなえられたのではないかと感じてお