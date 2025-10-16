ノア１６日の後楽園大会で、清宮海斗（２９）が米ＷＷＥ・ＮＸＴのチャーリー・デンプシー（２８）と白熱の攻防を繰り広げた。ウィリアム・リーガルを父に持つデンプシーの関節技を駆使した巧みな試合運びに、清宮はなかなかペースをつかめない。終盤まで、独特のリズムで放たれる投げ技や絞め技、押さえ込み技に苦戦を強いられた。それでもドラゴンスクリューやドロップキック、閃光魔術弾を駆使して反撃。最後は逆さ押さえ込