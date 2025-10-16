ソフトバンクは１６日に「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第２戦（みずほペイペイ）で日本ハムと対戦。３―０で勝利し日本シリーズ進出へ王手をかけた。同点の８回一死一、二塁で「１番・左翼」で出場した柳田悠岐外野手（３７）に１号３ランが飛び出した。日本ハム先発・福島の前に７回までゼロを並べたが、ギータが代わった２番手・上原の３球目１５０キロ直球をフルスイング。打球は逆