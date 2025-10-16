大相撲の英国ロンドン公演が開幕大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。現地会場は超満員に。英メディアが幕内土俵入りの模様を動画で公開すると、その熱気にネット上の日本人も反応している。1871年開場の歴史を誇り、英国で音楽の殿堂とも呼ばれる劇場ロイヤル・アルバート・ホールに設置された土俵上を、化粧まわしをつけた幕内力士たちが呼出について歩いていく。場内