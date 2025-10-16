CSファイナル第2戦プロ野球パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦が16日、みずほペイペイドームで行われソフトバンクが日本ハムに3-0で勝利した。8回にソフトバンクの柳田悠岐外野手が先制3ラン。逆方向に放り込んだ一発に衝撃が走っている。千両役者だった。両チームの投手が好投し、0-0で8回に突入した。裏の攻撃、山川の安打などで1死一、二塁のチャンス。ここで1番の柳田が打席に入った。1-1か