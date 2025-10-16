a flood of circle主催イベント＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞が2026年1月18日、東京・渋谷 Spotify O-EASTにて開催される。同イベントの全出演者が発表となった。ゲストとして迎えるのは、The Birthday (クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ)、w.o.d.、SIX LOUNGE、ビレッジマンズストア、TASOGARE BUDDY (藤井一彦 with ウエノコウジ)、Large House Satisfactionだ。チケットのオフィシャル先行受付は本日10月16日21:00より