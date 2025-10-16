坂口健太郎が主演を務める映画『盤上の向日葵』のジャパンプレミアが16日、東京・丸の内ピカデリーにて開催。坂口をはじめ、渡辺謙、佐々木蔵之介、土屋太鳳、高杉真宙、音尾琢真、小日向文世、熊澤尚人監督が、500本の向日葵が咲き誇るレッドカーペットに登場した。【写真】さわやか笑顔で手を振る坂口健太郎2018年本屋大賞第2位となった柚月裕子による同名小説を実写化する本作は、生きる意味を問いかけるヒューマンミステリ