蒼井翔太が、デジタルシングル「テンションがマンション⤴」を10月29日に配信リリースすることを発表した。ファンにはお馴染みとなっている蒼井翔太のオリジナルフレーズ“テンションがマンション”をタイトルに掲げた本楽曲は、オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」の発足10周年を記念して制作された。ハイテンションなメロディに乗せて、“これからも共に上を目指していこう！”というファンへのメッセージが込めら