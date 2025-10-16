シンガーソングライターの山本彩が16日、自身のインスタグラムを更新。夜の街を背景にした私服ショットを公開し、ファンから「スタイル良すぎる」「センス神」など称賛の声が寄せられている。【写真】山本彩のヘソ出しコーデをもっと見る山本は投稿で、白のロングスリーブに黒のキャミソールを重ね、グレーのパンツを合わせたコーデを披露。ヘソ出しトップスと黒のニット帽が印象的で、カジュアルながらも洗練された雰囲気を放