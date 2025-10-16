麻雀のプロリーグ『Mリーグ2025‐26』が16日に開催され、第1試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部から佐々木寿人（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が出場。前日、死去が伝えられた元チームメイトの前原雄大さんに捧げるトップを獲得した。【写真】佐々木寿人＆前原雄大さん、“格闘倶楽部”ポーズで2ショット12日に前原さんが亡くなっていたことを所属する連盟が公式サイト、公式エックスで発表。68歳だった。前原さんは「Mリーグ」初年度