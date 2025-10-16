歌手の家入レオが国歌独唱のオフショットを披露した。１６日までに更新したインスタグラムで「福岡ＰａｙＰａｙドームおっきかったあ国歌独唱ありがとうございましたオンとオフなんてこんなもんでしょ」とつづって楽屋での様子などをアップした。家入はプロ野球クライマックスシリーズ・ファイナルステージのソフトバンクー日本ハム戦の第１戦（１５日）で試合前の国家独唱を担当した。この投稿には「可愛すぎてスマホ