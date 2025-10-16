◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―９くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）巨人の又木鉄平投手が２番手で登板。５回３安打無失点の好投だった。２―４の３回から２番手でマウンドへ。いきなり、先頭を味方の失策で出塁させたが、４番・野口泰を遊ゴロ、併殺。５番・佐倉は投ゴロに仕留めた。４回も１死から７番・潮崎に右前安打を浴びたが、８番・平尾を遊ゴロ、併殺で無失点。続投した５回も安打で走者を出しな