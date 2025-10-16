ホテルスタッフが感銘を受けた宿泊客の行為について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。公式TikTokアカウントでは「ホテルスタッフがこの人神すぎる！ってなる瞬間3選」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが感銘を受けた宿泊客の行為として、「パジャマをきれいに畳んで帰る」「使用済みスリッパをドアの横にそろえて置いている」「メモを置いて帰る」の3つを紹介