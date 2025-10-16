『霧のプリーズラク』（淡田青/主婦と生活社）第7回【全8回】【漫画】『霧のプリーズラク』を第1回から読む戦争状態にある二つの国、エルデとモーリエ。戦況は大国エルデ優勢に傾く中、モーリエ軍の戦車兵・アダムは上官であり戦友のレフ少尉との連携を武器に、死線を潜り抜けていた。そんなある日、アダムたちは本隊退却の援護を命じられる。そんな中、捕らえたエルデ軍の偵察兵から敵の戦術を探ることになったのだが、敵に対して