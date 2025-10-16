「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）ＤｅＮＡ２番手の中川が好リリーフを見せた。１点リードの六回、無死一塁で登板。暴投で無死二塁とピンチを拡大させたが、武器のフォークを連投。佐藤輝、大山、代打・ヘルナンデスを三者連続三振に仕留めた。