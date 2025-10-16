G7＝主要7か国の財務相の会議で中国によるレアアースの輸出規制への対応が議題になったことを受け、中国外務省は各国と輸出管理についての対話を強化する考えを示しました。15日、G7の財務相・中央銀行総裁会議がアメリカ・ワシントンで開かれ、中国によるレアアースの輸出規制への対応について議論しました。このなかで、加藤財務大臣はG7が中国に対し結束して対応していくべきだと訴えたということです。これについて、中国外務