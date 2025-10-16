「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが柳田の３ランで２連勝を飾った。両チーム無得点で迎えた八回裏、スコアを動かしたのはソフトバンクだった。先頭の山川が三塁手強襲の左前打で出塁。その後犠打と四球で１死一、二塁としたところで、相手先発の福島をマウンドからようやく引きずりおろした。打席は１番・柳田。日本ハム２番手・上原の外角直球