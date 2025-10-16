左から：「ハミングフレア アロマビーズ フローラルスウィート＆ローズの香り」「同 フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り」花王は11月1日、柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」から、「ハミングフレア アロマビーズ」を発売する。同商品は、衣類の香りを楽しみたい人に向けた、ビーズ型の洗たく用香りづけ剤。いつもの洗たくにプラスして、ビーズを洗たく槽に入れるだけで、上質で華やかな香りを楽しめる。柔軟仕上げ剤と