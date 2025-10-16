ワンダーテーブルは、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」においてクリスマス期間限定で、キャビア、ロブスター、看板のプライムリブを組み合わせた特別コースを提供する。洗練された空間と上質なサービスで、忘れられないクリスマスディナーを楽しんでほしい考え。今年のクリスマスは、プライムリブを主役に、キャビアやロブスターなど贅沢な食材をふんだんに取り入れた、全7品の特別コースを用意した。まずは