10月12日、アイスホッケー男子の国内新リーグ『XHL(エクストリーム・アイスホッケーリーグ)』が開幕しました。2024年に名古屋で誕生したプロチーム「名古屋オルクス」は、開幕戦で「滋賀ブルーライズIHC」に圧勝しました。 ■“氷上の格闘技”のプロリーグが開幕 目にも止まらぬ速さで飛び交う黒い円盤「パック」を奪い合い、時には激しいぶつかり合いも。「氷上の