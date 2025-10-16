「デカフェ・メキシコ」レギュラーコーヒーミカド珈琲商会は、「デカフェ・メキシコ」コーヒーを発売する。メキシコ、チアパス州の79の農園によって収穫されたコーヒーを、Descamex社の「マウンテンウォーター製法」によって、化学的な溶媒を一切使用せずに安全にカフェイン除去を行うシステムでカフェインを99.9％除去したコーヒー。そのコーヒー生豆を、ミカドコーヒーで焙煎した。「デカフェ・メキシコ」ワンパック・コーヒー味