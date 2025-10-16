◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク 3-0 日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクは、先発の有原航平投手が6回無失点の好投。8回には柳田悠岐選手が3ランを放ち、0-0の均衡を破ると、そのまま逃げ切り2連勝を飾りました。先発の有原航平投手は日本ハム打線に対しヒットや四死球で出塁は許すものの、粘りの投球で無失点を続けます。特に6回には1アウト満塁のピンチを招きますが、郡司裕也選手を