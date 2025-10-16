宮内庁は１６日、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが戦後８０年にあたり、今月２３日に東京都慰霊堂（墨田区）を訪問されると発表した。同所には、関東大震災や東京大空襲などの死者の遺骨が納められている。宮内庁によると、ご一家の訪問は初めてで、当日は空襲の犠牲者の遺族らと懇談される。両陛下は、戦時中に空襲などで多くの尊い命が失われたことを痛ましく思われているという。