8回ソフトバンク1死一、二塁、柳田が左越えに決勝の3ランを放つ。捕手田宮＝みずほペイペイドームソフトバンクが接戦を制した。0―0の八回1死一、二塁で柳田が左越えに3ランを放った。有原は要所を締めて6回無失点の好投。救援陣も得点を許さなかった。日本ハムは福島が力投したが、2番手上原が痛打された。