韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「징그럽다（チングロッタ）」の意味は？「징그럽다（チングロッタ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、嫌なものを見たときに使う言葉！？「징그럽다（チングロッタ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて