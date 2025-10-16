Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信を実施。年内で「フェーズ2」を完結させ、来年1月1日より「フェーズ3」をスタートさせると発表した。配信後、大森が自身のインスタグラムに動画を投稿し、3人が心境を語った。【写真】涙を流しそうに…発表後の心境を語ったMrs. GREEN APPLE大森は生配信に「65万人が視聴したって」と驚き。「ドキドキさせました