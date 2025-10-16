「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）ＤｅＮＡは先発したルーキーの竹田が六回途中６安打２失点の好投を披露した。初回に佐藤輝の適時打、大山の犠飛で２点を失ったが二回以降、スライダーを武器に立ち直り、味方の逆転を呼んだ。五回表終了時に降雨により４７分間の中断があったが、そのまま続投。六回、先頭の森下に左前打で出塁を許し、三浦監督が交代を告げた。「最初は