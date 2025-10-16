男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が16日、公式YouTubeチャンネルで生配信。年内で現在の「フェーズ2」を完結、来年1月1日から「フェーズ3」を開幕させることを発表した。ボーカルの大森元貴は「フェーズ2」を「目的地に向かって進んでいく期間」だったと位置づけ、「フェーズ3」では「これまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスの今を、目的地ではなく現在地を大切にする期間にしたいと思っております」と語っ