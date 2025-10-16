東日本大震災で津波にのまれ、行方不明となっていた岩手県山田町の山根捺星（なつせ）ちゃん（当時６歳）の遺骨が１６日、身元を特定した警察から家族に引き渡された。母の千弓さん（４９）は「頑張ったね。帰ってきてくれてありがとう」と語り、１４年７か月ぶりに家族のもとへ戻ってきた長女の小さな骨壺（こつつぼ）をぎゅっと抱きしめた。（宮古通信部福守鴻人）千弓さんはこの日、夫の朋紀さん（５２）、長男の大弥さん