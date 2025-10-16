ＡＫＢ４８の倉野尾成美（２４）と小栗有以（２３）が１６日、東京・丸の内の大丸東京店で開催する「ＡＫＢ４８大衣装展−時代を彩った装跡−」（１７〜２８日開催）のメディア内覧会に佐藤綺星（あいり＝２１）、八木愛月（２０）、伊藤百花（２１）と、グループの衣装製作をする株式会社オサレカンパニー取締役でクリエイティブディレクターの茅野しのぶ氏と出席した。グループ結成２０周年の記念となる今回の大衣装展は、