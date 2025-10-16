10回阪神無死一塁、森下が左中間にサヨナラ2ランを放つ。捕手山本＝甲子園プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は16日、セ、パ両リーグのファイナルステージ（6試合制）第2戦が行われ、セはリーグ優勝の阪神が2位DeNAに5―3で、パはリーグ2連覇のソフトバンクが2位日本ハムに3―0でともに2連勝し、1勝のアドバンテージを含めて3勝0敗とした。両チームは17日の第3戦に勝つか引き分ければ、阪神は2年ぶり、ソフトバンクは2年