秋の訪れとともに、Eggs ’n Thingsから“さつまいも”をテーマにした期間限定メニューが登場しました♡10月23日（木）～11月25日（火）の間、『焼き芋ブリュレパンケーキ』と『さつまいもバターのエグスンベネディクト』が国内全店舗で販売されます。香ばしくキャラメリゼした焼き芋クリームや、バターが香るほっくりさつまいもなど、秋の味覚を贅沢に楽しめるラインアップです♪