NHK大阪放送局の平匠子（しょうこ）局長が16日、同局で定例会見を行った。タレント上沼恵美子（70）が11月13日放送のNHK Eテレ「toi−toi」（木曜午後8時）に出演すると発表した。4月から始まった同番組は、ある人が心の奥底に抱いてきた「問い」を、考える福祉番組。上沼が出演する回の主人公は写真家、山本美里氏。3月に医療的ケア児の息子を16歳で亡くし、自身が社会の透明人間になっていると感じ、息子を亡くした後も「透明」