私はアキナ、30代。旦那のジュン（30代）と年長のエリと3人暮らし。娘は幼稚園に通っているのですが、いつもならこの時期「お母さんに感謝の気持ちを伝えるイベント」がありました。でも今日幼稚園から電話があり「中止になった」というのです。その理由が、シングルのご家庭が増えて、悲しい思いをする子どもがいるからとのこと。私としては、イベントを楽しみにしていただけに「そんなことをしていたらどんどんイベントが消えち