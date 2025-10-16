◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第2戦ソフトバンク―日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの松本裕樹が日本ハムのフランミル・レイエスにリベンジを果たした。0―0の8回、3番手として登板。先頭のレイエスに対し、カウント2ー1から145キロのフォークで詰まらせてバットを折った。打球は一、二塁間への深い当たりとなったが、二塁手の野村勇が好捕。二ゴロに打ち取り、松本裕