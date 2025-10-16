◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク4―0日本ハム（16日、SOKKEN）ソフトバンクの斉藤和巳3軍監督（47）が、選手に三塁ベースコーチを務めさせ、走塁などの状況判断を養う取り組みを始めた。初日となったこの日は石塚綜一郎捕手（24）が務めた。選手が三塁ベースコーチを務めるのは、城所龍磨外野守備走塁コーチ（40）と高田知季内野守備走塁コーチ（35）からの提案。走塁について選手同士で意識を高めることでき