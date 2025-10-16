福岡県警柳川署は16日、柳川市の住民が持つ携帯に15日午後1時40分ごろと午後2時40分ごろ、不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。不審電話は、いずれもプラス（＋）から始まり下4桁が「0110」になっている番号からだった。また、携帯に「国勢調査」と題し、個人情報などの入力を求める不審メールもあった。