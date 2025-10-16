福岡県警小郡署は16日、小郡市希みが丘付近で14日午前8時ごろ、登校中の小学生女児が見知らぬ男から腕をつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40〜50代、身長165〜170の中肉。白髪交じりの頭髪、灰色の長袖、長ズボン、サングラス着用。