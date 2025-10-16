◇パ・リーグCSファイナルステージ第2戦ソフトバンク3―0日本ハム（2025年10月16日みずほペイペイD）ソフトバンクが柳田悠岐外野手（37）の3ランで2年連続の日本シリーズ進出に王手をかけた。第2戦も先発同士の息詰まる投手戦が繰り広げられた。有原は6回1死満塁のピンチをしのぐなど、無失点でブルペン陣に託した。ヘルナンデス、松本裕がそれに応える好投。0―0で8回の攻撃を迎えた。先頭の山川が三塁手のグラブを