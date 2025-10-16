伊豆諸島の八丈島を襲った台風22号の被害から、16日で1週間です。島内では、停電・断水などのライフラインや観光などにも、深刻な影響が出ています。■炊き出しに行列一部地域では今も断水が…ライフラインへの影響が続く、東京の離島・八丈島。炊き出しには、16日も行列ができました。記者「1週間がたった今も崩れた建物はそのままになっていて、歩道もガレキでふさがれてます」台風が残した大きな爪痕。写真館を営む平田さんが